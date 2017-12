A ANTRAL- Associação Nacional dos Transportadores Rodoviários em Automóveis Ligeiros - revelou em comunicado que o Tribunal da Relação confirmou, esta terça-feira, três decisões anteriores que estabelecem que a "atividade da Uber em Portugal viola a lei"

Segundo a ANTRAL, a Relação esclarece que a "não observância de Leis de interesse público como seja ao licenciamento da atividade de transporte rodoviário por parte de uma empresa que atua totalmente à sua margem, não se tendo presente toda a dimensão legal e financeira que lhe é consequente, em face de outras empresas que cumprem os ditames normativos que lhe são impostos gera uma concorrência desleal, com os atinentes danos financeiros, num mercado que o legislador quis regulado de uma determinada maneira. A não ser estancada de imediato esse despeito para com a lei, a distorção acaba por compensar quem não está conforme com as normas de interesse geral, e a prejudicar quem cumpre com a normatividade imposta".

A ANTRAL relembra que Uber foi notificada para cessar a atividade no final de abril de 2015, com uma sanção de dez mil euros por dia, mas que ainda assim continuou a operar, considerando a associação que o "crime compensa".

A associação relembra ainda que nenhuma autoridade fez cumprir a decisão e que por isso a ANTRAL interpôs uma ação contra o Estado português, no valor de nove milhões de euros.