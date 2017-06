António Costa anunciou que as escolas dos concelhos de Pedrogão Grande, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera vão estar encerradas "por tempo indeterminado" e que todos os alunos residentes nestas regiões e que tinham exames marcados terão as provas adiadas. O anúncio do primeiro-ministro foi feito este domingo, em Pedrógão, região afetada por um incêndio que deflagrou no sábado e que se tornou no mais mortífero da história do país.

O chefe do Executivo socialista informou que há quatro centros operacionais da Segurança Social instalados na região, mais precisamente em Pedrógão, Avelar, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera para fazer face à tragédia.

"A secretária de Estado da Segurança Social vai permanecer em Pedrógão para articular todas as respostas que são necessárias e o ministro do Planeamento coordenará, tal como aconteceu no ano passado nos incêndios da Madeira", acrescentou.

António Costa destacou que "a situação não está ainda concluída" e que o incêndio se mantém ativo". De resto, há duas frentes do incêndio muito violentas que estão a dar luta aos bombeiros.