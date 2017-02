Localizado no Parque Eduardo VII, em Lisboa, foi reabilitado, após ter encerrado por falta de condições de segurança, e pode ser visitado a partir deste domingo. Os trabalhos de requalificação, que incluíram a preservação de alguns traços históricos (como azulejos e elementos decorativos), custaram oito milhões de euros e duraram cerca de um ano. O espaço será usado para iniciativas culturais, comerciais e desportivas. Criado na década de 1920, o pavilhão fechou em 2003 e esteve vários anos ao abandono. A reinauguração aconteceu neste sábado, no dia em que se assinala o 70.º aniversário do ex-atleta e campeão olímpico Carlos Lopes, que correu pelo Sporting e venceu provas como o Campeonato do Mundo de Corta-mato (1976 e 1984), a Corrida de São Silvestre de São Paulo, Brasil (1982 e 1984) e a maratona de Roterdão, Holanda (1985)