O gabinete do primeiro-ministro recebeu esta segunda-feira os taxistas em protesto.

Os taxistas foram recebidos pelo assessor para os assuntos económicos de António Costa.

À saída da reunião, os taxistas falaram em "manobra de diversão" pois não foi apresentada qualquer proposta ou sugestão para fazer face às reivindicações do setor.

O assessor limitou-se a ouvir", vincaram os dirigentes que representam as principais associações do setor.

No sábado, as associações de taxistas foram recebidas pelo chefe da Casa Civil da Presidência da República e decidiram manter o protesto até serem recebidos pelo primeiro-ministro.

Depois do encontro de sábado, a delegação de representantes dos taxistas, encabeçada pelos presidentes da ANTRAL, Florêncio de Almeida, e da Federação Nacional do Táxi, Carlos Ramos, entregou uma carta no gabinete do primeiro-ministro no Terreiro do Paço, em Lisboa, a pedir uma intervenção com urgência para resolver as suas reivindicações, que foi agora atendida.

Os taxistas continuam hoje, pelo sexto dia, com concentrações em Lisboa, Porto e Faro contra a entrada em vigor, em 1 de novembro, da lei que regula as quatro plataformas eletrónicas de transporte em veículos descaracterizados que operam em Portugal – Uber, Taxify, Cabify e Chauffeur Privé.