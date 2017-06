O trânsito na Avenida António Augusto de Aguiar, em Lisboa, foi retomado este sábsdo, depois de ter estado interrompido desde a tarde de quinta-feira devido à queda de uma grua, disse à agência Lusa, fonte da Câmara Municipal.

A circulação automóvel naquela artéria do centro de Lisboa foi reposta nos dois sentidos pelas 1:30, de acordo com fonte da Divisão de Trânsito da Polícia de Segurança Pública (PSP).

O trânsito está a circular com normalidade e a Polícia Municipal já saiu do local", disse.

A grua caiu na tarde de quinta-feira, tendo o alerta sido dado às 17:46, segundo fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB).

De acordo com o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), a grua terá caído sobre um hotel perto do El Corte Inglés ferindo um homem de 49 anos que estava no telhado do edifício. A vítima foi transportada para o Hospital de São José com ferimentos ligeiros.