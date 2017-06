Estreia este domingo, na CNN, o episódio dedicado ao Porto de "Anthony Bourdain Parts Unknown". O conhecido chef norte-americano regressou a uma cidade que encontrou "ainda mais bonita", onde se deixou levar por um "maravilhoso modo de viver".

É assim que a CNN e o próprio Anthony Bourdain descrevem o Porto no trailer promocional, onde não falta o reencontro com "velhos amigos" e "boa comida".

Comida que, aliás, chega a considerar pornográfica, como a experiência que teve com queijos "que cheiram a pés mas sabem divinalmente" numa das caves da Invicta.

Não faltam, também, as francesinhas, o vinho, a indústria conserveira, o fado, as tunas, os miúdos da Ribeira e as peixeiras do Porto.

O mercado do Bolhão é palco de um dos teasers do episódio, uma "crueldade" que duas mulheres fizeram ao "estrangeiro alto". "Sabe o que dizem..., homem grande #&%$£@ pequena."

Veja, abaixo, os vários vídeos e fotografias divulgados nas últimas horas na página de Facebook do programa: