O primeiro bebé do ano nasceu à meia-noite em ponto, no Centro Materno Infantil do Norte, na cidade do Porto. É uma rapariga, chama-se Benedita e estava cheia de pressa, já que nasceu uma semana mais cedo do que o previsto.

Benedita escolheu nascer precisamente no 1º segundo de 2017, é o bebé do ano, para a maternidade e para os pais babados, que estavam a preparar-se para ir a uma festa quando Benedita deu sinal de que iria nascer.

Com 48,5 centímetros e três quilos 250 gramas, Benedita é o primeiro bebé deste casal do Porto. A mãe é enfermeira, trabalhou cinco anos em Inglaterra e regressou agora de vez para que Benedita nascesse e crescesse em Portugal.

Na Maternidade Júlio Dinis do Porto, o agora Centro Materno Infantil do Norte, nascem mais de três mil bebés por ano. Benedita foi a primeira em 2017, mas logo a seguir nasceram mais dois.