Marcelo Rebelo de Sousa cumpriu a tradição que segue há mais de 40 anos e deu, este domingo, o primeiro mergulho do ano na Praia dos Pescadores em Cascais. O Presidente da República diz que é um banho revigorante e um hábito que vai manter enquanto puder.

Noutros anos, o chefe de Estado chegou a ter a companhia dos filhos, mas este domingo deu um mergulho sozinho.

Algumas pessoas assistiram ao mergulho e aproveitaram para desejar bom ano a Marcelo Rebelo de Sousa. O Presidente da República retribuiu e até conversou em alemão com alguns turistas.



Marcelo Rebelo de Sousa disse que achou a água fria do que o termómetro indicava, mas melhor do que no sábado, quando também foi à mesma praia dar o último banho do ano.