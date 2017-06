A Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) vai propor ao Governo, até final de julho, um projeto legislativo sobre os drones que torna obrigatório o registo dos equipamentos e a proibição de utilização por menores de 16 anos.

Em declarações aos jornalistas no Parlamento, no final de uma audição na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, o presidente da ANAC, Luís Ribeiro, justificou que "é preciso tomar medidas adicionais" devido ao aumento de ocorrências com drones, as aeronaves não tripuladas.

Desde o início do ano, já foram reportados 13 incidentes com drones que se cruzaram com aviões, em zonas de aproximação e de aterragem dos aeroportos

Seis meses após a entrada em vigor do atual regulamento, Luís Ribeiro explicou que esse reforço das regras tem de acontecer "por via legislativa", adiantando que o registo obrigatório dos 'drones' está previsto na proposta que está a ser elaborada.