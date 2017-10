E se houver um cartel do fogo, que ateia os incêndios e lucra com a tragédia? E se o pior dia do ano para uns, tiver sido o melhor negócio da vida de outros? Uma grande investigação TVI mostra-lhe um negócio de milhões sob suspeita, entregue a empresas privadas e que conta com a conivência do próprio Estado. Conheça os Governos que protagonizaram os negócios mais ruinosos pagos pelo contribuinte.

Uma grande reportagem de Ana Leal, com imagem de Pedro Soares e edição de Miguel Freitas, para ver no Jornal das 8, segunda-feira, 30 de outubro