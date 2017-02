O Ministério Público instaurou dois inquéritos na sequência das agressões a uma jovem, de 13 anos, que ocorreram na Amora, concelho do Seixal, existindo vídeos dos factos que estão no processo.

As imagens das agressões à jovem, que ocorreram na tarde de 16 de fevereiro, têm circulado nas redes sociais.

Numa resposta à agência Lusa, a Procuradoria-Geral da República disse que na sequência destes factos o Ministério Público instaurou um inquérito-crime e um inquérito tutelar educativo.

“Os mesmos encontram-se a correr termos no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Seixal e no Tribunal de Família e Menores do Seixal, respetivamente”, refere a PGR.