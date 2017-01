O amor não é fácil. Dá trabalho. Ocupa tempo. Dói. Desafia. Leva-nos ao erro e ao engano. Revolve e desarruma. E por mais que as pessoas, depois de entrarem na nossa vida, nunca mais saiam de dentro de nós, muito raramente se ama para sempre.

É pela falta do amor (ou pela forma, quase despercebida, como nos embrulha em desamparo os silêncios mais ressentidos) que quase todos morremos de véspera. E, no entanto, mais nada regenera, mais nada é redentor e mais nada ressuscita do que o amor.

Na verdade, o amor apanha-nos sempre de véspera. De surpresa! Na verdade, nunca estamos preparados para o amor.