Um elevador do Metropolitano de Lisboa avariou na estação da Ameixoeira com 10 pessoas no seu interior, não tendo resultado feridos, informou o Metro.

De acordo com fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, a ocorrência foi registada cerca das 12:00 e pelas 14:40 as dez pessoas que se encontravam dentro do elevador já tinham sido retiradas.

Para o local foram mobilizados 15 bombeiros, assim como elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Fonte do INEM disse à Lusa que das dez pessoas envolvidas no incidente, apenas uma necessitou de ser assistida no local, mas que não foi transportada para nenhuma unidade de saúde.