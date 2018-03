Um garrafão suspeito foi encontrado, esta sexta-feira, no exterior de um do balcão do BPI, na Avenida Casal Ribeiro, em Lisboa. Ao que a TVI apurou, o objecto foi descoberto pelas 11:40, numa das rondas que a PSP efetuou depois da ameaça anónima que foi feita para a sede do BPI, nas Larangeiras.

A Equipa de Inativação de Explosivos e Segurança em Subsolo já está no local para analisar o objeto.. A PSP cortou a estrada ao trânsito e isolou o local.

Esta manhã, o BPI recebeu uma ameaça de bomba a uma das dependências da cidade de Lisboa, o que levou à evacuação de vários balções, mas pouco depois foi confirmado o falso alarme naquele local, confirmou a TVI.

Segundo fonte policial, inicialmente não foi especificado qual o balcão que seria alvo da ameaça e por precaução o BPI decidiu evacuar todas as dependências da área de Lisboa.

Fonte da PSP adiantou que a ameça foi feita para as 10:00 horas para um dos balcões.

"Como às 10:00 horas não foi registada qualquer ocorrência, as dependências voltaram à normalidade e foi declarado o falso alarme", adiantou fonte da PSP.

A PSP deslocou-se ao balcão em causa, a sede do BPI, onde foi feita a ameaça e efetuou "diligências junto de quem recebeu a chamada".

Ao que a TVI apurou no local, o alerta levou à evacuação de todo o edifício, bem como os edifícios adjacentes.