O programa de monitorização da costa de Portugal continental terá três milhões de euros para melhorar o acesso a informação sobre este problema e realizar ações para conhecer melhor e proteger praias, dunas e arribas.

O ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, vai apresentar o Programa de Monitorização da Faixa Costeira de Portugal Continental (COSMO) na sexta-feira na Figueira da Foz, segundo informação divulgada pelo Ministério esta quinta-feira.

Consciente da relevância estratégica assumida pelo litoral português no âmbito ambiental e económico, o Governo considerou necessária a definição de um Programa de Monitorização da Faixa Costeira para permitir a execução de ações de proteção e valorização da costa", explica.

O investimento de três milhões de euros, refere o Ministério, "visa, essencialmente, melhorar a acessibilidade à informação sobre a dinâmica e tendências evolutivas da faixa costeira, por forma a dar suporte ao planeamento estratégico e gestão costeira".

O programa COSMO vai prolongar-se por 36 meses e contempla a realização de trabalhos de monitorização das praias, dunas e arribas, como levantamentos topográficos e hidrográficos em vários locais da faixa costeira.

O objetivo é identificar "os problemas atuais, a programação das intervenções de gestão e proteção costeira, a avaliação do grau de sucesso das intervenções de engenharia e a compreensão dos impactos das intervenções no sistema costeiro", acrescenta o Ministério do Ambiente.