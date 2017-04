A Zero alertou hoje para a subida de 7% das emissões de gases com efeito de estufa em 2015, depois de uma descida nos anteriores nove anos, e defendeu a mudança de políticas na produção elétrica e transportes.

"Infelizmente em 2015, depois de as emissões terem vindo a decrescer desde 2005, tivemos um aumento de 7%. Havia uma tendência muito clara de decréscimo que, no entanto, entre 2013 e 2014, já tinha sido pouco pronunciada", resultando numa "clara inversão da tendência" de descida, disse à agência Lusa o presidente da Zero.

O ano de 2015 foi seco, com fraca produção de eletricidade nas barragens, "tivemos de recorrer às centrais térmicas e, por razões de custo, fomos utilizar as mais poluidoras, com maiores emissões de gases com efeito de estufa, que são as centrais a carvão de Sines e do Pego", explicou Francisco Ferreira.

A Associação Sistema Terrestre Sustentável, Zero, analisou os dados de Portugal relativos às emissões de gases com efeito de estufa, divulgados pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para 2015 e "ficou preocupada com o aumento significativo de 7% entre 2014 e 2015".

Desde 2005, Portugal tinha vindo a reduzir as suas emissões a um ritmo médio de 3,4% por ano, com o período entre 2013 e 2014 a registar a descida mais baixa, com menos 0,5%.

Além do comportamento na produção de eletricidade, no setor rodoviário, entre 2014 e 2015, segundo Francisco Ferreira, também se registou um aumento, de 1%, nas emissões, "principalmente à custa da perceção de uma melhoria da situação económica e das pessoas começarem a utilizar mais o automóvel".

Os ambientalistas explicaram que os principais fatores que levaram à redução das emissões até 2014 tinham sido a crise económica e os investimentos na produção de eletricidade a partir de fontes renováveis, nos últimos 15 anos.