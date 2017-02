Uma pessoa ficou gravemente ferida no despiste de um automóvel em Alvaiázere, Leiria, que obrigou também ao encerramento da Estrada Nacional 110 (EN110) durante mais de duas horas, neste domingo.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria, a EN110, também conhecida como Estrada Velha e que liga Penacova ao Entroncamento, esteve cortada entre as 08:05 e as 10:16 para a realização de uma "operação de desencarceramento do condutor", no qual estiveram envolvidos 15 elementos dos Bombeiros, da GNR e do INEM.

O condutor foi depois encaminhado em estado considerado grave para os Hospitais da Universidade de Coimbra.