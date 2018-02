Um homem morreu, esta quarta-feira, atropelado por um veículo pesado de mercadorias na Trafaria, em Almada, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

“Recebemos o alerta pelas 15:34, para uma vítima que tinha sido atropelado por um veículo pesado de mercados no bairro do Torrão, na Trafaria, concelho de Almada. O homem morreu no local”, disse à Lusa fonte do CDOS.

Segundo a mesma fonte, estiveram no local os bombeiros da Trafaria, a GNR e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Garcia de Orta, com 22 operacionais e nove veículos.