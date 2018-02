A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 35 anos, residente em Almada, por ser suspeito de abuso sexual de uma filha de seis anos, revelou esta quinta-feira o Departamento de Investigação Criminal de Setúbal.

A investigação realizada permitiu apurar que, em finais de 2017, o autor, divorciado e residente em Almada, aproveitando-se do tempo que passava com a filha, ao abrigo do estipulado na regulação do poder paternal", refere o comunicado da PJ.