A PSP anunciou hoje a detenção de um homem na Cova da Piedade, em Almada, que após um roubo por esticão, apontou uma arma de fogo a um agente policial, ameaçando-o de morte.

“Após informação de que teria ocorrido um roubo por esticão na via pública, uma patrulha da PSP deslocou-se ao local, tendo através da descrição e informações recolhidas pelas testemunhas, localizado o suspeito nas imediações”, refere a PSP em comunicado.

O suspeito ao ver os elementos da PSP colocou-se em fuga numa bicicleta, tendo sido intercetado por um dos agentes após perseguição.

No ato da abordagem, o suspeito resistiu com violência, tendo num instante de oportunidade, recorrido a uma arma de fogo que apontou ao elemento policial, ameaçando-o de morte. Seguidamente, após o agente se ter afastado para sua proteção, o indivíduo volta a pôr-se em fuga de bicicleta, tendo sido intercetado momentos depois pelo efetivo policial no local”, acrescenta.