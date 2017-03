Um homem de 29 anos foi detido por suspeita da prática de um homicídio, em Lagoa, anunciou a Polícia Judiciária (PJ), nesta sexta-feira.

"O detido encontrou-se com a vítima, de 56 anos, em local ermo e, munido com uma faca, golpeou-a várias vezes até lhe provocar a morte, cobrindo o corpo com terra", explicam as autoridades, em comunicado.

Fonte da diretoria de Faro da PJ, em declarações à Lusa, explicou que recebeu a comunicação do desaparecimento de um homem e foram encetadas diligências para o encontrar.

A investigação foi conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal de Portimão, que identificou e deteve o suspeito do homicídio ocorrido a 1 de março, em Lagoa.

A mesma fonte escusou-se a adiantar as possíveis causas que motivaram o crime.

O suspeito do homicídio vai ser presente às autoridades judiciárias competentes para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.