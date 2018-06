Uma jovem de 13 anos ficou hoje ferida com gravidade, ao ser atropelada numa passadeira em frente à escola secundária de Vila Real de Santo António, no Algarve, disse fonte da Proteção Civil.

A jovem foi colhida por um automóvel em frente ao estabelecimento de ensino à saída para a hora de almoço e foi assistida no local pelos bombeiros e por uma equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INME), disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro.

A adolescente ficou “ferida com gravidade numa perna” e foi transportada para o Serviço de Urgência Básica de Vila Real de Santo António, primeiro, e depois para o hospital de Faro, unidade de referência para os doentes mais graves no sotavento algarvio, disse a fonte.

As equipas de socorro receberam o alerta às 13:08 e estiveram no local a prestar assistência à vítima e a tomar conta do acidente 17 operacionais, entre elementos do INEM, dos Bombeiros Voluntários de Vila Real de Santo António e da PSP, acrescento