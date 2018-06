Um homem foi encontrado hoje no interior de uma viatura com sinais de ferimentos na face causados por uma arma de fogo, numa zona de mato no concelho de Loulé, no Algarve, disse fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR).

De acordo com a mesma fonte, o homem, de 67 anos, empresário de restauração, foi encontrado pelas 09:30, por uma patrulha da GNR que foi chamada ao local (no distrito de Faro), “para uma ocorrência de uma viatura que estava a arder”.

Devido ao fogo na viatura, a vítima sofreu também queimaduras graves, tendo sido assistida no local e transportada de helicóptero para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa”, indicou a fonte.

Segundo a fonte, a investigação do caso passou para a competência da Polícia Judiciária.