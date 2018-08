O presidente da câmara de Monchique confirmou à TVI a existência de casas de primeira habitação ardidas, embora considere cedo estar a fazer esse levantamento.

Rui André, o autarca do concelho algarvio onde lavra um incêndio há já cinco dias, diz que “o grande constrangimento tem sido as condições atmosféricas”, destacando “o vento que se tem feito sentir e o calor” na região.

“Todas as estratégias têm sido definidas e todas as ações que têm sido colocadas no terreno acabam por, mais tarde, dar origem a outras ignições, a outras projeções, a outros reacendimentos”, admitiu o Rui André.