Um período de chuva intense provocou o caos, este sábado, em Vila Real de Santo António, no Algarve. A chuva começou a cair cerca das 17:00, mas foi o pico de maior intensidade, com chuva e granizo, entre as 19:00 e as 20:00 que mais assustou os populares.

Ruas alagadas eram o cenário mais comum ao fim da tarde deste sábado. Alguns espetadores da TVI enviaram imagens para o Eu Vi, através da aplicação e do email.