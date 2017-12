Duas pessoas ficaram feridas esta terça-feira numa colisão que obrigou ao corte da Estrada Nacional (EN) 125 em Lagoa, no Algarve, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro. A via foi reaberta ao trânsito cerca das 9:00.

Segundo a fonte, o alerta para o acidente foi recebido pelas 08:27 e a colisão, que envolveu dois automóveis, ocorreu na EN 125, no sentido Portimão-Lagoa, obrigando ao corte da via.

No local, pelas 08:50, estavam 16 elementos, apoiados por cinco veículos, três deles dos Bombeiros de Lagos, um do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e um da GNR.

Questionada pela Lusa, a fonte do CDOS de Faro disse não ter ainda informação sobre o estado de gravidade das vítimas, que foram transportadas para o Hospital de Portimão.