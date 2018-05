A GNR de Faro deteve na segunda-feira "um homem de 23 anos, indiciado por três roubos a postos de abastecimento de combustível, com ameaça de arma branca, no concelho de Silves".

Em comunicado, a GNR realça que, no âmbito da "investigação por roubos que decorria há cerca de três meses, foi dado cumprimento a um mandado de detenção e um mandado de busca domiciliária, em Alcantarilha – Silves". Daí, resultou a "detenção do suspeito" e a "apreensão de duas gavetas de caixas registadoras, uma arma branca e uma chave de fendas utilizada nos ilícitos".

O suspeito, que atuava à hora de encerramento dos estabelecimentos ameaçando as funcionárias com recurso a arma branca, encontra-se ainda indiciado por uma tentativa de roubo na via pública, após as vítimas terem efetuado levantamento de dinheiro numa caixa multibanco", acrescenta a GNR.