O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores informou que, desde 20 de setembro, foram registados 97 eventos de atividade sísmica, oito dos quais sentidos, e a proteção civil apelou hoje à população que tome medidas de autoproteção.

O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) informa que desde as 20:35 locais (mais uma hora em Lisboa)do dia 20 de setembro tem vindo a ser registada atividade sísmica significativamente acima dos valores normais numa região epicentral no mar, situada entre 1 e 5 km a sul da Povoação, ilha de S. Miguel", lê-se no comunicado do CIVISA, reproduzido pela proteção civil.