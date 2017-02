Sete distritos de Portugal Continental estão, esta quinta-feira, em alerta por causa do mau tempo. Lisboa, Leiria, Coimbra, Aveiro, Porto, Braga e Viana do Castelo estão sob aviso máximo. O mau tempo veio em força e os portugueses começaram a inundar as redes sociais de fotos e vídeos, que retratam o temporal em todo o país.

As autoridades marítimas já avisaram quanto ao possível agravamento do estado do mar e as imagens comprovam a chegada do mau tempo ao longo do dia.

As mesmas autoridades alertam também para os perigos que correm as pessoas que se aproximam demasiado da costa para ver as ondas gigantes. Mesmo assim, há corajosos que teimam em aproximar-se do mar para captarem o melhor ângulo das ondas.

The Best!!!!! Wonderful #portugal #cabodaroca #sintra A video posted by Hotel Unique (@chefrobsonribeiro) on Feb 2, 2017 at 4:41am PST

Mas as ilhas não ficaram de fora e os Açores permanecem sob aviso amarelo.

Stormy waters #açores #stormy #stormyseas #portugaldenorteasul #roughseas #azores #storms A photo posted by katt (@rita_katt_) on Feb 1, 2017 at 3:39pm PST

As reações ao estado do tempo são das mais variadas, mas fica de assinalar a inesperada "inspiração e beleza" da tempestade.

Com previsão de tempestade é difícil resistir à beleza da força dos elementos capturada pela objetiva no Guincho. Foto: Paulo Simão #cascais #omelhorsítioparaviver #guincho A photo posted by Cascais (@cascais_oficial) on Feb 2, 2017 at 5:03am PST

Porto today! 😳 Atlantic Ocean energy is incredibly healing, inspiring and beautiful.. when it doesn't come to a winter storm! ) A photo posted by MENU Portugal (@menuportugal) on Feb 2, 2017 at 5:38am PST

A ilha da Madeira não serviu apenas para retratar a força do mar, mas também a ameaça de chuva forte.