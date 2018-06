Centenas de fardos de palha de 200 quilos foram esta sexta-feira destruídos por um incêndio, num palheiro situado no concelho de Avis, no distrito de Portalegre, segundo disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre indicou que os trabalhos de rescaldo foram concluídos às 12:33, mais de nove horas após ter sido dado o alerta para o fogo, que não causou danos pessoais.

A mesma fonte adiantou que ainda não estão contabilizados, na globalidade, os estragos provocados pelo incêndio.

O fogo, cujo alerta foi dado às 03:22, atingiu um palheiro no Monte do Vale de Grou, na área da União de Freguesias de Benavila e Valongo, no concelho de Avis.

O combate às chamas mobilizou 34 operacionais das corporações de Avis, Fronteira, Alter do Chão, Ponte de Sor e Sousel e também da GNR, apoiados por um total de 12 veículos.