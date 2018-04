Uma mulher morreu hoje após o despiste de um veículo ligeiro na Estrada Nacional (EN) 378, perto da aldeia de Arez, no concelho de Alcácer do Sal, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal.

Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de Alcácer do Sal, a vítima, uma mulher com cerca de 40 anos e condutora do veículo, ainda foi transportada, em estado crítico, para o Serviço de Urgência Básica de Alcácer do Sal, mas não sobreviveu aos ferimentos.

As causas do acidente ainda vão ser apuradas, mas, segundo os bombeiros, ter-se-á tratado de um despiste seguido de embate em diversos pinheiros na berma da estrada.

A mulher era a única ocupante da viatura.