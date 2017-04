A GNR apreendeu mais de 16 quilos de haxixe em Alcácer do Sal, distrito de Setúbal, durante uma fiscalização rodoviária em que o condutor apanhado em excesso de velocidade de despistou, anunciou aquela força de segurança.

Segundo uma nota da GNR, os 16,55 quilos de haxixe, equivalente a 33.100 doses, foram apreendidos na A2, na terça-feira, no âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária de controlo de velocidade.

Nessa ação do Comando Territorial de Setúbal, através do Destacamento de Trânsito, foi detetado um condutor a circular a mais de 160 quilómetros por hora (km/h), no sentido Norte/Sul.

Depois de os militares o tentarem parar, o condutor aumentou a velocidade, ultrapassando os 220 km/h e despistando-se, embatendo num veículo pesado, explica a GNR.

Após o despiste, os ocupantes abandonaram o veículo e continuaram a fuga a pé, tendo a GNR encontrado no interior as 33.100 doses de haxixe.