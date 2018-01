Um cão que estava desaparecido desde a noite da passagem de ano, em Albufeira, foi encontrado com vida pela GNR, anunciou a Guarda, nesta terça-feira.

O animal, que se assustou com o fogo de artifício do fim de ano, fugiu e acabou por cair num canavial com oito metros de profundidade, sem possibilidades dali conseguir escapar.

Os militares do Núcleo de Proteção Ambiental de Albufeira (NPA), em colaboração com os Bombeiros Voluntários de Albufeira, realizaram o resgate na semana passada, mas só agora partilharam a imagem.

O cão, que esteve quatro dias desaparecido, estava com muita fome e sede.

Depois de alimentado e verificado o chip, o animal foi entregue aos donos.