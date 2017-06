A Polícia Judiciária (PJ) anunciou, nesta segunda-feira, a detenção de um homem, de 48 anos, suspeito de ter baleado o pai, há mais de dois anos, em Albergaria-a-Velha.

Segundo comunicado da PJ, os factos ocorreram em abril de 2015, no bairro onde ambos habitavam, situado num lugar da freguesia de Alquerubim.

"Em consequência de uma desavença que envolveu vários familiares e durante a troca de tiros, o suspeito alvejou o pai com vários disparos de arma de fogo, tendo-o atingido com gravidade", indica a PJ.

Após o crime, o suspeito colocou-se em fuga para parte incerta e o seu paradeiro permaneceu desconhecido até agora, tendo sido localizado na sequência da investigação.

No âmbito de busca domiciliária, foi possível apreender a pistola utilizada para alvejar o pai e ainda várias dezenas de munições.

O detido, que está indiciado pelos crimes de homicídio na forma tentada e detenção de arma proibida, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações bissemanais no posto da polícia da área de residência.

O suspeito está ainda proibido de se ausentar do concelho onde vive atualmente e não pode contactar com a vítima e com os restantes familiares.