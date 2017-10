Um acidente com um paramotor, neste domingo, em Mourisca do Vouga, Águeda, fez um ferido grave, apurou a TVI junto de fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Aveiro e dos Bombeiros de Águeda.

A vítima, o único ocupante do aparelho, embateu no muro de uma propriedade privada quando tentava descolar. Sofreu um traumatismo cranioencefálico e ferimentos na perna direita. Foi transportado para os hospitais da Universidade de Coimbra.

O alerta foi recebido às 09:58.

No local estiveram os Bombeiros de Águeda, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) do INEM, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do hospital de Aveiro e a GNR.