O Governo português continua a aguardar uma resposta das autoridades iraquianas ao pedido de levantamento de imunidade diplomática dos filhos do embaixador do Iraque em Lisboa.

Os filhos do embaixador assumiram o seu envolvimento nas agressões a Rúben Cavaco, em Ponte de Sôr, no distrito de Portalegre, na noite de 17 de agosto. O jovem alentejano chegou a estar em coma induzido no Hospital de Santa Maria, continuando a recuperar das lesões que sofreu.

Com o Ministério Público a pretender ouvir os filhos do embaixador, o Ministério dos Negócios Estrangeiros pediu o levantamento da sua imunidade diplomática. Um segundo prazo para obter uma resposta decorre até ao final desta quinta-feira.

Estou à espera de uma resposta das autoridades iraquianas, que estão a ponderar e devem responder. Confio que venha e depois analisarei o conteúdo", disse esta quinta-feira o ministros Santos Silva aos jornalistas, à margem de um seminário diplomático, em Lisboa.

Augusto Santos Silva escusou-se, contudo a adiantar, que medidas serão tomadas pelo Governo português caso o Iraque não responda ao pedido de levantamento de imunidade diplomática de dois filhos do embaixador iraquiano. OU eventualmente não responda.

Questionado sobre o que fará caso o Iraque não responda até às 24:00, Santos Silva insistiu que está "à espera da resposta".