Um vídeo onde é possível ver um jovem a ser agredido por outro está a chocar as redes sociais. Nas imagens, divulgadas no Facebook, vê-se um rapaz a agredir outro com violência, até que este cai no chão, e dois outros rapazes envolvem-se na luta com socos e pontapés na cabeça.

Contactada pela TVI24, a PSP de Setúbal confirmou ter conhecimento da situação, revelando que as agressões aconteceram em novembro, em Almada. Todos os jovens envolvidos nas agressões estão identificados e são menores, sendo que quer a vítima quer o agressor têm ambos 15 anos.

A mãe da vítima apresentou queixa na esquadra de Corroios no dia 6 de novembro", confirmou a mesma fonte, acrescentando que o processo foi enviado para o DIAP de Almada no dia seguinte e a investigação entregue à Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Almada.

A mesma fonte acrescenta que as agressões terão acontecido por problemas de namoros entre os jovens.

Nas imagens, é possível ver um grupo de jovens num parque de estacionamento nas traseiras de um prédio. O ambiente é calmo até que um dos jovens agride outro rapaz. O jovem agredido cai no chão e dois outros juntam-se às agressões.

Deixa-me dar um bico (pontapé)", ouve-se um dos rapazes dizer, enquanto os restantes gozam com o jovem que está a ser agredido sem que ninguém tente travar a violência.

Quando as agressões terminam, o jovem levanta-se, visivelmente desorientado, batendo com a cabeça numa carrinha que se encontrava ali estacionada.

Sem nunca aparecerem, ouve-se uma rapariga a dizer que o rapaz "está a sangrar" enquanto outra pede que lhe "batam mais". No entanto, um dos rapazes diz que "já chega" e a luta termina.