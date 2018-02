A PSP anunciou a detenção de um homem, de 55 anos, que avançou com uma faca em direção aos agentes policiais, num caso de alegada violência doméstica que ocorreu em Setúbal.

“Após informação de ocorrência por violência doméstica, com possível uso de arma de fogo, uma equipa da PSP deslocou-se rapidamente ao local. Ao chegar à habitação, os agentes depararam-se com gritos de socorro do filho do suspeito vindos do interior, motivo pelo qual procederam ao arrombamento da porta”, refere a PSP, em comunicado.