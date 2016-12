A Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro anunciou esta quarta-feira ter detido dois suspeitos de agredir e esfaquear um jovem no interior de um bar daquela cidade, por "motivos aparentemente fúteis".

Em comunicado, a PJ refere que os factos ocorreram de madrugada, no mês de outubro. A vítima foi um jovem, de 21 anos, conhecido dos dois suspeitos.

De acordo com os investigadores, os três jovens envolveram-se em confronto físico, durante o qual um dos suspeitos empunhou uma navalha de ponta e mola, que guardava num dos bolsos, e com ela desferiu vários golpes na cabeça, no tronco e nos membros superiores da vítima, enquanto o outro a atingiu num olho com um copo de vidro.

"Das agressões resultaram ferimentos graves, principalmente ao nível da face, que determinaram intervenção médica cirúrgica de urgência e internamento hospitalar por vários dias", refere a PJ.

Os detidos, ambos com 22 anos, foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicadas as medidas de coação de proibição de contactos com a vítima e de apresentações bissemanais no posto policial da área de residência.