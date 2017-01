A psicóloga Melanie Tavares comentou, esta quinta-feira, no Jornal da Uma, da TVI, o caso das agressões a um jovem de 15 anos em Almada, cujo vídeo foi divulgado nas redes sociais.

Para a especialista, "este jovem, como todos os outros que já foram agredidos, tem aqui um papel de dupla vítima porque, quando isto tudo acabar, ainda vai ter este filme a circular na internet durante anos porque isto vai ser viral e nunca mais vamos conseguir tirá-lo da internet".

Melanie Tavares disse ainda que é importante apurar se "foi uma situação pontual – e daí uma situação de violência – ou se eventualmente já é um comportamento reiterado e daí podemos enquadrá-lo no bullying".

Mas é uma agressão que acontece sob um contexto de escola, com desavenças que são comuns nessas idades – desavenças em relação a namoros e afins – e que tem a ver com os pares. Portanto, isto é uma situação de violência escolar, não sabemos muito bem o tipo de incidência para classificá-la como bullying, mas é no contexto escolar, no contexto dos pares, e que, infelizmente, é relativamente comum".