Oito barras do continente estão hoje fechadas à navegação e outras duas condicionadas devido à previsão de agitação marítima forte, de acordo com informação disponível na página da Marinha na Internet.

Segundo a Marinha, as barras de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Figueira da Foz, Nazaré e São Martinho do Porto estão hoje fechadas a toda a navegação por causa da agitação marítima forte.

As barras do Douro e Aveiro estão fechadas apenas a embarcações com comprimento inferior a 35 e 15 metros, respetivamente.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para hoje na costa ocidental ondas de noroeste com 04 a 05 metros, diminuindo gradualmente para 02 a 03 metros.

Na costa sul prevê-se ondas de sudoeste inferiores a 01 metro.

No que diz respeito ao estado do tempo para hoje no continente, o IPMA prevê céu muito nublado, temporariamente pouco nublado na região Sul, períodos de chuva fraca ou chuvisco nas regiões Norte e Centro, e que poderão ser de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

A previsão aponta ainda para vento fraco, soprando moderado de sudoeste nas terras altas das regiões Norte e Centro e neblina ou nevoeiro matinal.

Em Lisboa as temperaturas vão oscilar entre 08 e 15 graus Celsius, no Porto entre 11 e 15, em Braga entre 09 e 15, em Vila Real entre 07 e 13, em Viseu entre 06 e 12, em Bragança entre 06 e 13, na Guarda entre 03 e 11, em Coimbra entre 09 e 16, em Castelo Branco entre 05 e 16, em Santarém entre 07 e 17, em Évora entre 05 e 17, em Beja entre 06 e 17 e em Faro entre 09 e 19.