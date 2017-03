A barra de Esposende, distrito de Braga, está esta terça-feira fechada à navegação e outras seis estão condicionadas devido à previsão de agitação marítima forte, de acordo com informação disponível na página da Marinha na Internet.

De acortdo com a Marinha, a barra da Póvoa de Varzim, distrito do Porto, está condicionada a embarcações com calado superior a dois metros e em Vila do Conde (Porto) as embarcações devem navegar apenas duas horas antes e depois da preia-mar.

As barras de Aveiro e da Figueira da Foz (distrito de Coimbra) estão fechadas apenas a embarcações de comprimento inferior a 15 metros e 11 metros, respetivamente, e em São Martinho do Porto (distrito de Leiria), as limitações de navegação devem-se a assoreamento.

Nos Açores, a barra de Madalena do Pico (ilha do Pico) está fechada a embarcações com comprimento inferior a 12 metros.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta terça-feira na costa ocidental ondas de noroeste com 2,5 a 3,5 metros, diminuindo para 2 a 2,5 metros.

Na costa sul prevê-se ondas de sudoeste com um metro, passando gradualmente a ondas de sueste com um a dois metros.