Tortura, sequestro, injúria e ofensa à integridade física qualificada. São estes os crimes de que são acusados 18 agentes da PSP da esquadra de Alfragide, de acordo com o Diário de Notícias, que na sua edição desta terça-feira traz relatos dos jovens agredidos, todos da Cova da Moura. Veja, no vídeo associado a este artigo, as marcas das agressões.

A acusação deriva de uma investigação da unidade nacional de contraterrorismo da polícia judiciária que durou dois anos. Trata-se de uma acusação sem precedentes. Toda a esquadra terá estado envolvida. Os agentes vão ser constituídos arguidos pelo Ministério Público.

O caso remonta a fevereiro de 2015, quando cinco jovens com idades entre 23 e 25 anos foram detidos por alegadamente terem tentado invadir a esquadra de Alfragide.

Os jovens garantem que se deslocaram à esquadra para saberem da situação de um outro jovem detido no bairro da Cova da Moura e acabaram sequestrados pelos polícias durante dois dias.

Foram agredidos, torturados e injuriados. Foram recolhidos 30 testemunhos, relatórios médicos e as informações foram cruzadas. A acusação detalha que os jovens foram alco de pontapés em todo o corpo, socos, bofetadas (inclusivé na cabeça9 pisadelas e tiros com balas de borracha). No jornal, vem citado o que alegadamente os polícias disseram a estes jovens:

Vocês têm sorte que a lei não permite, senão seriam todos executados Deviam alistar-se no Estado Islâmico, pretos de merda Vamos acabar com vocês, com a vossa raça e com o vosso bairro de merda Não morreste uma vez, mas vais morrer aqui agora [insulto a jovem com braço paralisado na sequência de um AVC que teve aos nove anos] Vocês africanos têm de morrer. Deviam ser todos esterilizados"

O DN adianta que os crimes terão sido agravados pelo ódio e discriminação racial associados. Escreve também que os investigadores chegaram a assistir a uma subcomissária de serviço a limpar do chão vestígios de sangue.

O Ministério Público acusa também alguns dos polícias por crimes de falsificação de relatórios, de autos de notícia e de testemunho, sendo que uma subcomissária e uma agente serão acusadas também dos crimes de omissão de auxílio e denúncia.

Estas conclusões vêm contrariar as conclusões da inspeção geral da Administração Interna, que tinha arquivado o inquérito ao caso, bem como sete dos nove processos disciplinares instaurados aos polícias. Só um dos dois agentes foi suspenso por seis meses, outro foi transferido na sequência destes incidentes.