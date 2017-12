A PSP de Sintra deteve na segunda-feira, na freguesia de Queluz, um homem, com 21 anos suspeito de ter agredido um agente de autoridade, foi anunciado esta quarta-feira.

De acordo com a PSP, o caso aconteceu “no decorrer de um serviço remunerado num hipermercado” quando, na sequência de uma “fundada suspeita de que o homem havia furtado bens daquele estabelecimento comercial”, foi abordado por um polícia.

“Aquando da abordagem, o suspeito adotou uma postura agressiva e de não cooperação com a ação policial, acabando por agredir o polícia da PSP com vários murros na face e uma cabeçada no sobrolho direito. Em resultados das agressões, o mesmo foi transportado ao hospital onde recebeu tratamento”, acrescentou a PSP num comunicado.

Na sequência das agressões, a polícia conseguiu localizar o suspeito, que foi presente a tribunal, onde foi julgado e condenado a um ano de prisão, convertido em 364 horas de trabalho comunitário.