Um homem morreu, este domingo, afogado na Barragem do Funcho, em São Bartolomeu de Messines, concelho de Silves, no Algarve. A fatalidade ocorreu depois de ter mergulhado quando pescava com três amigos, adiantou a Guarda Nacional Republicana à Lusa.

De acordo com a fonte da GNR, o homem tinha 35 anos e nacionalidade romena. Encontrava-se a pescar com três amigos, quando, ao início da tarde, decidiu tomar banho nas águas da barragem, tendo desaparecido da vista dos amigos.

“O homem foi encontrado algumas horas depois por mergulhadores dos bombeiros, já sem vida, presumindo-se que a sua morte tenha ocorrido por afogamento”, frisou.

Nas operações de resgate estiveram envolvidos 23 elementos dos bombeiros de Portimão, de Lagoa, de Albufeira e de São Bartolomeu de Messines, do Instituto Nacional de Emergência Médica e da GNR.