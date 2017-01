Dez voos com destino a Lisboa foram desviados esta quarta-feira para os aeroportos de Faro e Sá Carneiro, no Porto, devido ao nevoeiro, adiantou à agência Lusa o porta-voz da ANA, Rui Oliveira.

