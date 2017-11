O vento forte está a condicionar esta quarta-feira o movimento de aterragens e descolagens no Aeroporto da Madeira - Cristiano Ronaldo, tendo divergido dois dos primeiros voos da manhã, disse à Lusa fonte daquela infraestrutura aeroportuária.

De acordo com a mesma fonte, o voo da TAP (TP 1711) proveniente do Porto foi para Lisboa, tendo uma outra aeronave da Easyjet (EU 7601) vinda de Lisboa “voltado à origem”.

O avião da Aerovip, que assegura as ligações aéreas entre as ilhas da Madeira e Porto Santo, ainda não conseguiu efetuar a primeira viagem esta quarta-feira.

Outros dois aviões, um da Easyjet Switzerland oriundo de Genebra e um outro da TAP proveniente de Lisboa, conseguiram aterrar, depois de terem estado à espera algum tempo.

Porém, a situação meteorológica deve continuar a afetar as operações aéreas.

O IPMA colocou a ilha da Madeira sob aviso amarelo devido à previsão de vento forte - com rajadas da ordem dos 70/75 quilómetros por hora na costa norte, de 80 quilómetros por hora na costa sul e de 100 quilómetros por hora nas terras altas - até às 18:00 de hoje.

A ilha da Madeira está ainda sob aviso amarelo devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros pontualmente fortes, podendo ser acompanhados de trovoada entre as 09:00 e as 18:00 desta quarta-feira.

Devido a estas condições atmosféricas adversas, também a capitania do porto do Funchal emitiu um aviso de mau tempo para o mar da Madeira, recomendando que as embarcações permaneçam nos portos de abrigo.

Também a viagem do “Lobo Marinho”, o navio que faz as viagens marítimas entre a Madeira e o Porto Santo, foi cancelada esta quarta-feira e não partiu do Funchal como habitualmente, às 08:00, por não estarem reunidas as condições de segurança para atracar naquela ilha.