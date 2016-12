Fumo em avião obriga a aterragem de emergência no Porto. O aparelho aterrou sem problemas no aeroporto Francisco Sá Carneiro e os passageiros foram retirados sem problemas, confirmou à TVI fonte do CDOS.

No local estão nove corporações de bombeiros, com 29 elementos, acompanhados por 12 viaturas.

O avião vinha de Las Palmas e seguia para a Grã-Bretanha, com 199 passageiros a bordo.

Fonte da ANA explicou à TVI que o aparelho pediu para aterrar no Porto alegando problemas técnicos. Foi uma aterragem planeada às 17:40".

O avião, um Airbus A321, pertence à companhia Thomas Cook.