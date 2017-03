O vento na zona do aeroporto da Madeira já levou ao cancelamento de mais de uma dezena de voos. Outros foram encaminhados para aeroportos vizinhos. O vento forte está previsto até à meia-noite deste sábado, mas poderá voltar este domingo.

Quando estava em direto, a TVI captou o momento em que um avião da TAP tenta aterrar, mas sem sucesso.

Apesar da intensidade do vento, aproveitando alguns momentos de acalmia, alguns aviões têm conseguido aterrado no aeroporto do Funchal. As partidas estão também a ser afetadas, pelo que os passageiros têm sido encaminhados para hotéis enquanto vento não acalma.