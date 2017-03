A PSP do Porto deteve um homem de 77 anos que se preparava para embarcar num voo para fora do país, que partia do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, com dezanove balas de 6,35 milímetros no interior da mala.

O Comando Metropolitano do Porto da PSP dá conta da detenção, em comunicado, e acrescenta que a Divisão de Segurança Aeroportuária apreendeu “dezanove munições de calibre 6,35 milímetros” ao indivíduo, um “aposentado residente em Coimbra”.

As munições foram detetadas no interior da mala do homem pelo “controlo de segurança” do aeroporto do Porto, pelas 14:15 de sábado.

As balas foram descobertas quando o aposentado “se preparava para embarcar num voo internacional”.

Detenção por droga no aeroporto de Lisboa

Entretanto, a Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, comunicou que identificou e deteve um cidadão estrangeiro, presumível autor de um crime de tráfico de estupefacientes, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

As autoridades apreenderam cocaína correspondente a cerca de 10.000 doses individuais, que o detido transportou in-corpore desde um país da América Latina.

O detido, de 25 anos de idade, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.